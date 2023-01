Ce locuri de joacă intră în reabilitare anul acesta la Craiova Modernizarea locurilor de joaca va continua si in acest an la Craiova. Dupa ce, in 2022, au fost complet schimbate si dotate cu echipamente noi cinci locuri de joaca, anul acesta vor fi finalizate inca sase spatii in care copiii isi pot petrece timpul liber. Dupa mai multi ani in care muncitorii din cadrul RAADPFL Craiova carpeau ici-colo cate un echipament stricat din spatiile de joaca din oras, primaria vrea sa schimbe la fata toate locurile special amenajate pentru copii. Avantajul este acela ca, in sfarsit, copiii se vor putea juca in spatii moderne si sigure. De multa vreme, majoritatea locurilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

