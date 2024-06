Stiri pe aceeasi tema

- In acest sezon, Moldova va avea reprezentanți in toate cele trei competiții europene intercluburi, cu echipele Petrocub, Sheriff, Zimbru și Milsami, pregatite sa-și demonstreze valoarea pe scena internaționala.

- Dupa incheierea finalei Cupei Moldovei, a devenit cunoscut ce echipe (și in ce turnee) vor reprezenta țara noastra in preliminariile cupelor europene. Liga Campionilor: „Petrocub” iși va incepe prestația in turul 1 de calificare in Liga Campionilor in calitate de ciștigatoare a Superligii Moldovei.…

- Cu o etapa inainte de finalul campionatului, a fost desemnata o noua campioana in Super Liga. Pentru prima data in istorie, titlul de campioana a fost ciștigat de Petrocub, care și-a garantat matematic primul loc in clasament datorita infringerii suferite de Sheriff in confruntarea cu Zimbru. Astfel,…

- Dupa disputarea meciurilor de astazi din etapa a 9-a, penultima din Super Liga, poate fi stabilita campioana țarii. Astfel, Petrocub trebuie sa obțina o victorie in partida cu Milsami. Daca hinceștenii inving astazi, nici rezultatul meciului Sheriff - Zimbru, nici rezultatele meciurilor din ultima etapa…

- Petrocub a obținut a doua victorie categorica pe teren propriu in faza a doua a Super Ligii și se menține pe primul loc, avind același punctaj ca și Zimbru. De aceasta data, elevii lui Andrei Martin au dispus de Dacia Buiucani, cu 3-0. Golurile au fost marcate de Sergiu Platica (minutul 22), Maxim Potirniche…

- Federația Moldoveneasca de Fotbal a ajuns la un acord cu forul similar din San Marino pentru disputarea unui meci de verificare dintre reprezentativele celor doua state. Partida este programata pentru 10 septembrie curent, pe stadionul Zimbru din capitala. Ora va fi anunțata ulterior. Moldova a mai…