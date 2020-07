Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe o panta ascendenta a numarului de noi de cazuri de coronavirus. Dat fiind acest fapt, mai multe state din Europa au emis noi restricții pentru cetațenii romani. Iata lista statelor in care romanii pot calatori in anumite condiții.

- Danemarca este incepand de sambata deschisa calatoriilor catre si dinspre majoritatea tarilor europene, cu exceptia a sase tari, printre care si Romania. Decizia a fost luata pe baza evolutiei epidemiei de coronavirus in fiecare dintre acestea, a anuntat joi Ministerul danez de Externe, potrivit agentiei…

- Jurnalistii de la site-ul Europeanbestdestinations.com din Bruxelles, care colaboreaza de peste 11 ani cu toate birourile importante de turism din Europa, au intocmit in aceasta luna un top al celor mai sigure destinatii de calatorie din Europa. Un singur oras din Romania se afla in acest top.

- Oradea a fost inclus in topul celor mai sigure destinații europene ale anului de catre Asociația European Best Destinations, o platforma care promoveaza cultura și turismul european, in colaborare cu unele dintre cele mai mari asociații de turism din Europa și EDEN Network. Oradea devine astfel cel…

- Sibiul a fost declarat printre cele mai sigure destinatii turistice din Europa in timpul pandemiei de coronavirus. European Best Destinations, o agentie de turism sustinuta de Uniunea Europeana, a inclus orasul pe lista „Cele mai sigure destinatii de vizitat in Europa”.

- Organizatia Europeana pentru cele mai bune destinatii (EBD), care se incadreaza in Reteaua EDEN a Comisiei Europene, a intocmit o lista a celor mai sigure 20 de destinatii pentru calatorii si turism, dupa coronavirus. Pe lista preluata de Forbes, apar mai multe orase din Polonia, Croatia, Grecia,…

- Un gol reușit de Gica Hagi în poarta celor de la AS Monaco a fost inclus pe lista celor mai frumoase din istoria Champions League de catre France Football. Fostul decar al naționalei îmbraca atunci tricoul celor de la Galatasaray Istanbul. În respectiva partida, Galata s-a…