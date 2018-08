Stiri pe aceeasi tema

- Români, pregatiți-va sa nu mai aveți loc de turiștii straini pe pârtii și pe plaja! România va deveni PRIMA destinație turistica a Europei! Nu este o gluma, este planul cât se poate de serios al ministrului Turismului!

- Egiptul, o destinație exclusiva, extrem de frumoasa, cu o istorie fabuloasa, la preturi nu extraordinar de mari este accesibila timisorenilor. Cu o cursa saptamanala, o noua destinatie in sistem charter va fi oferita clientilor din zona de vest a tarii. Este vorba de Hurghada, Egipt.…

- Conform unui studiu recent realizat de Christian Tour, cel mai mare operator de chartere de avion din Romania, unul din 5 romani isi alege sejurul estival din categoria ofertelor de vacante reduse. Destinatia preferata este Grecia, urmata de tari precum Turcia sau Spania. Dar ce inseamna mai exact vacante…

- Romania dispune de numeroase resurse energetice, avand si infrastructura necesara pentru a deveni un hub energetic, dar nu are structura organizatorica afarenta, considera ministrul Energiei, Anton Anton.

- Romania va deveni o destinatie turistica majora in Europa, considera ministrul Turismului, Bogdan Trif, care a fost ghid pentru cativa jurnalisti straini, veniti intr-o vizita de documentare in tara noastra. "Ma bucur ca am avut sansa de a prezenta orasul meu, zona mea, tuturor acestor…

- „China are un potential enorm. Este tara care, in ultima perioada, a furnizat anual constant peste 100 de milioane de turisti la nivel mondial. In anul 2017, Romania a inregistrat o crestere cu 22 de procente in privinta vizitatorilor din China. Ne bucura faptul ca suntem pe o linie ascendenta, dar…

- Ministrul Bogdan Trif, s-a intalnit la Constanța cu o delegație a municipalitații Shanghai subliniind ca a sosit momentul ca Romania sa devina cu adevarat o destinație turistica majora pentru China