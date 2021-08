Ce licitaţii mai au loc în comunele judeţului? O autoritate locala din judet reabiliteza doua unitati scolare in cadrul a doua contracte distincte, in valoare totala de circa 3,5 milioane lei. In acest sens, Primaria Stolniceni Prajescu a lansat ieri doua licitatii: prima are ca obiect reabilitarea scolii cu clasele I-IV din Bratesti, iar cealalta vizeaza refacerea scolii cu clasele V-VIII din aceeasi localitate. Primul contract are o valoare estimata de aproape 1,8 milioane lei, iar cel de-al doilea de 1,73 milioane lei, ambele sume fiind fara TVA. Cele doua contracte cuprind inclusiv serviciile de elaborare a documentatiilor tehnico-economice… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

