Ce licee buzoiene prefera absolvenții de gimnaziu Aproape 70% dintre elevii buzoieni de clasa a VIII-a vor sa mearga la licee teoretice. Așa reiese dintr-un sondaj privind optiunile scolare si profesionale realizat pe un esantion de aproape 3.500 de elevi din judet, prin intermediul consilierilor scolari. Acelasi sondaj arata ca 30% dintre elevii de clasa a VIII-a considera ca nu vor putea ajunge la unitatea de invatamant preferata. In topul unitatilor de invatamant preferate de elevii buzoieni se afla Colegiile “Hasdeu”, ”Eminescu” si ”Pedagogic”, precum si Liceul de Arta, “Sportiv” si “Marghiloman”. Sondajul, realizat prin chestionare, a fost… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

