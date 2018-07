Ce li s-a întâmplat rugbiștilor din Zimbabwe înainte de meciul din Tunisia pentru calificarea la Cupa Mondială 2019 Ce li s-a intamplat rugbiștilor din Zimbabwe inainte de meciul din Tunisia pentru calificarea la Cupa Mondiala 2019. Echipa a dormit pe strazile din Monastir dupa ce i s-a oferit o cazare considerata de oficiali drept “dezgustatoare”, inainte de meciul de calificare la Cupa Mondiala, a declarat un fost ministru al sportului. Fotografiile postate aratau jucatori intinsi pe un trotuar, inveliti cu paturi, inconjurati de bagaje, inainte de meciul din cadrul competitiei Africa Golden Cup, contra Tunisiei, care va avea loc de sambata, in orasul Monastir. “Echipa noastra de rugby este tratata in modul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

