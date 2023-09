Stiri pe aceeasi tema

- Contrar zvonurilor vehiculate in spațiul public in ultimile zile, premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca exclude varianta ca de anul viitor sa fie suspendata acordarea voucherelor de vacanta in sectorul bugetar. „Exclud eliminarea voucherelor de vacanta pentru la anul”, a declarat Marcel Ciolacu, inainte…

- Contrar miturilor, medicii atrag atenția ca inghețata nu cauzeaza roșu in gat. Ba din contra, aceasta poate ajuta la calmarea durerilor, deși am crescut cu ideea ca atunci cand suntem ragușiți sa bem ceai cald. Iata de ce inghețata este un remediu eficient cand avem roșu in gat! Mulți parinți dau vina…

- Incendiu, marți dimineața, intr-un bloc din Craiova. Focul, izbucnit la etajul 3 al imobilului, s-a extins și la apartamentul de la nivelul superior. 30 de oameni au fost evacuați din calea flacarilor, scrie Craiovaforum.ro. Incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit la un frigider din balcon, spun…

- Usturoi muratIngrediente:- un sfert de kg de usturoi- un ardei gras rosu, mare- 2 cani de otet de vin alb, distilat- o cana de vin alb- un sfert de cana de zahar- jumatate de lingurita de mustar uscat si macinat- 1-2 lingurite de fulgi de ardei iute uscat- o lingurita de sarePreparare:Pentru aceasta…

- Contrar perceptiei generale, cei mai bine platiti CEO nu vin intotdeauna din domeniul tehnologic. Sefii companiilor precum Pinterest, Peloton si Hertz au venituri mai mari decat Tim Cook de la Apple, potrivit unei noi analize publicate de Wall Street Journal, citata de CNBC, scrie Mediafax.Recent…

- Specialiștii de la Institutul Național de Oceanografie și Pescuit din Egipt (NIOF) au decis ca specimenul este demn de a fi expus dupa ce au efectuat o autopsie a peștelui, scrie newarab.com. Rechinul-tigru era femela, insarcinata și avea o lungime de aproape 3,5 metri, a aratat autopsia. Contrar rapoartelor…

- A venit sezonul cireșelor, fructele dintre cele mai adorate, doar ca, deseori ne confruntam cu faptul ca, a doua zi suntem nevoiți sa aruncam aceste fructe. Ei bine, in cele ce urmeaza vei afla ce sa faci ca sa pastrezi cireșele proaspete. Trucul care prelungește viața cireșelor Fructele proaspete și…