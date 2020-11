Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au transmis ca prin votul in Camera Deputatilor a amendamentului care vizeaza redeschiderea pietelor din spatii inchise, PSD a demonstrat din nou ca este mai important populismul decat sfaturile specialistilor si sanatatea oamenilor. „Romanii trebuie sa stie ca nu se inchid pietele asa…

- "In sectorul 4, nu lasam pe nimeni in urma! Primaria Sectorului 4 pune la dispoziția producatorilor de legume și fruncte de sezon aproape 300 de tarabe acoperite. Luand in calcul masurile dispuse la nivel guvernamental in privința limitarii infecțiilor cu COVID-19, Primaria Sectorului 4 a…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, luni seara, la Realitatea Plus, ca Guvernul Orban sprijina producatorii locali și ca inchiderea piețelor nu reprezinta un impediment pentru aceștia.“Piețele in aer liber sunt deschise. Aici a lucrat fabrica de troli și persoanele care au incercat…

- Inchiderea pietelor ii afecteaza cel mai tare pe clientii vegani. Produsele din supermarket-uri sunt mult mai scumpe decat cele din piata, iar fructele si legumele din piete sunt mai proaspete si mai variate decat in supermarket.Printre cei mai afectati de inchiderea pietelor sunt clientii…

- Ramona Ioana Bruynseels, candidat pentru Senatul Romaniei din partea Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), ii cere premierului Ludovic Orban ca masurile luate pentru combaterea pandemiei provocate de noul coronavirus sa fie eficiente și raționale, nu arbitrare și preferențiale. Ea critica inchiderea…

- Mai mulți politicieni critica decizia Guvernului Orban de a inchide piețele din Romania, o masura impusa pentru a limita raspandirea infecțiilor cu coronavirus. Liderul PLUS, Dacian Cioloș, spune ca aceasta masura este o greșeala, iar liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca aceasta decizie este lipsita…

- Dacian Ciolos a apreciat, vineri seara, ca inchiderea completa a pietelor ar fi o greseala care va afecta producatorii agricoli autohtoni. Liderul PLUS a menționat ca i-a impartasit premierului Ludovic Orban cateva idei pe aceasta tema, care spera ca se vor regasi in practica in scurt timp.

- Romanii incep sa renunțe la numerar și vor sa stranga mai mulți bani. McKinsey: Peste 40% vor sa limiteze utilizarea banilor cash atunci cand fac plati , iar 15% cauta opțiuni de economisire Peste 30% dintre romani au facut mai multe plați contactless in detrimentul numerarului, iar aceasta tendința…