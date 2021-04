Ce legumă trebuie să mănânce oamenii după vaccinarea cu AstraZeneca. Bulgaria a făcut anunțul oficial Persoanele care s-au vaccinat impotriva noului virus cu serul AstraZeneca ar trebui sa manance roșii și sa bea mult suc de roșii, și-au indemnat autoritațile bulgare cetațenii. Alimentul ar fi un remediu natural impotriva formarii cheagurilor de sange, motiveaza directorul centrului pentru Boli Infecțioase din regiune. Bulgaria iși indeamna cetațenii sa manance roșii in cazul […] The post Ce leguma trebuie sa manance oamenii dupa vaccinarea cu AstraZeneca. Bulgaria a facut anunțul oficial appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

- Fara nicio legatura cu data de 1 Aprilie, directorul Centrului National Bulgar pentru Boli Infectioase, Todor Kantardjiev, a declarat intr-o conferința de presa ca recomanda persoanelor care s-au vaccinat sa manance roșii imediat dupa imunizare, transmite Euractiv. Explicația este ca roșiile sunt un…

