CE: Legislația privind stocarea gazelor va consolida securitatea aprovizionării cu gaze a UE Comisia Europeana a salutat adoptarea rapida a unor noi norme privind stocarea gazelor si considera ca noua legislatie, aprobata luni, va consolida securitatea aprovizionarii cu gaze a UE in perspectiva iernii viitoare si a iernilor care urmeaza, informeaza un comunicat al Executivului comunitar. In fata amenintarii intreruperii aprovizionarii cu gaze de catre Rusia, Regulamentul UE privind stocarea acestora impune ca rezervele de gaze ale Europei sa fie refacute inainte de iarna, iar gestionarea acestora sa fie protejata de interferente externe. In special, noile norme vor impune statelor membre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

