Ce legătură există între ouăle de ciocolată și sărbătoarea Paștelui. Puțină lume știe adevărul In trecut, nu foarte demult, și-au facut apariția și ouale de ciocolata. Deși oamenii le adorau, nu mulți erau cei care le consumau. Mai mult, aceasta invenție este considerata a fi o strategie de marketing. Istoria oualor de Paște. Cum a aparut aceasta tradițieOuale de Paște au devenit o tradiție in randul oamenilor, care le considera un simbol al sarbatorilor pascale. Istoria lor incepe acum secole in urma, pe vremea regelui Eduard I. Deși nu se știe exact momentul in care oamenii au inceput sa-și decoreze ouale, anumite cercetari din secolul al XIII-lea indica faptul ca regele Eduard I le-a… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

