- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, pe pagina sa de Facebook, o hotarare a Curtii Supreme din Danemarca privind faptul ca Romania poate fi inlaturata de pe lista tarilor cu probleme in domeniul drepturilor omului in legatura cu spatiile oferite detinutilor.

- Adam Nemec (32 de ani) este, fErE indoialE, un fotbalist norocos. Atacantul este celebru, bogat xi are o iubitE de o frumusete rEpitoare. Din acest motiv, slovacul nu-xi mai poate controla sentimentele. Recent, acesta a fost protagonistul unei scene uluitoare.

- Misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (UNAMA) a avertizat in legatura cu riscul cresterii numarului de atacuri asupra centrelor de inregistrare a alegatorilor pentru scrutinul programat in luna octombrie in Afganistan, relateaza vineri dpa. Potrivit raportului publicat joi de UNAMA,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, nu a dorit sa comenteze luni deciziile procurorilor in dosarul "Microfonul", dar a afirmat ca ancheta este "una serioasa".Citește și: Dezvaluiri tulburatoare in presa din SUA despre Laura Codruța Kovesi: legatura cu George Soros"Am vazut concluziile…

- Extraordinar! Ce efect miraculos a avut decizia unor parinti cu capul pe umeri, dar cu durere in suflet. O fetita de 9 ani si-a pierdut viata intr-un tragic accident de masina. Medicii au facut tot posibilul sa o ajute si sa ii salveze viata. Eforturile lor au fost in zadar si parintii au primit vestea…

- Fostul fotbalist David Beckham s a nascut pe 2 mai 1975, iar in prezent s a retras din activitate. Beckham este jucatorul de camp care a imbracat de cele mai multe ori tricoul nationalei engleze si a terminat pe locul doi cursa pentru trofeul Balonul de Aur in 1999, conform Wikipedia. Este singurul…

- Adam Nemec (32 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai invidiati jucatori care activeaza in fotbalul romanesc. Atacantul dinamovist are o logodnica de toata lauda! Zuzana Kollarova, fosta Miss Slovacia 2016 si fosta participanta la Miss Universe, arata demential.

- Un fotbalist din liga a treia a Croatiei, Bruno Boban, a decedat, sâmbata, pe terenul de fotbal, dupa ce a fost lovit puternic cu mingea în piept, informeaza The Sun. Atacantul în vârsta de 25 de ani a fost declarat mort dupa aproape 40 de minute…