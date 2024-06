Stiri pe aceeasi tema

- Deși are probleme, fostul iubit al Cristinei Pucean nu se lasa și iși vrea banii! Cornel a revenit in mediul online dupa cateva saptamani in care s-a spus ca s-a incercat sa fie redus la tacere. Barbatul a lamurit situația, explicand ca nu trece prin cea mai buna perioada, dar asta nu inseamna ca renunța…

- In urma cu aproximativ doua saptamani, in mediul online au aparut unele fotografii cu dansatoarea Cristia Pucean și un barbat despre care inițial nu se știa cine este. Apoi s-a aflat ca tanarul este nimeni altul decat fostul ei iubit, Cornel, care i-a fost partener timp de șase luni in urma cu doi ani.…

- Fostul iubit al Cristinei Pucean pare ca nu se lasa! Scandalul dintre Cornel, dansatoare și Bogdan de la Ploiești ia, din nou, amploare, in contextul in care barbatul a facut astazi publice și o serie de dovezi cu ajutorul carora vrea sa arate ca a fost pacalit. Ulterior, a revenit și cu noi dezvaluiri…

- Fostul iubit al Cristinei Pucean a revenit in mediul online, de aceasta data nu doar cu dezvaluiri incendiare despre relația cu dansatoarea, ci și dovezi. Cornel pare ca nu se lasa și este decis sa mearga pana in panzele albe pentru a arata ca a fost pacalit și pentru a-și recupera banii.

- Fostul iubit al Cristinei Pucean a revenit, in urma cu cateva zile, cu noi detalii despre relația pe care a avut-o cu dansatoarea, dar nu a durat mult, caci s-a trezit ca i-au fost inchise conturile de Facebook și TikTok, acolo unde a fost incurajat de internauți sa spuna lucrurilor pe nume. Cornel…

- Fostul iubit al Cristinei Pucean pare ca nu se lasa! Cornel a revenit in mediul online cu noi dezvaluiri despre perioada in care forma un cuplu cu dansatoarea. Nici Bogdan de la Ploiești nu a scapat, asta pentru ca, de curand, și pe el l-a luat peste picior.

- Cristina Cioran susține ca a pierdut toți banii stranși pentru a iși achiziționa un apartament. Vedeta spune ca avea 100.000 de euro, pe care i-a investit in magazinul lui Alex Dobrescu, fostul ei iubit.

- O tanara a povestit de ce familia ei nu ii mai vorbește dupa ce a decis sa nu poarte rochia de mireasa pe care sora vitrega a confecționat-o special pentru ea! Iata ce motiv a avut pentru refuz!