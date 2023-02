Stiri pe aceeasi tema

- Ediția 17 din America Express, de pe 12 februarie 2023, a venit cu o lecție de viața pentru Melinda. Puya și soția lui au ramas fara cuvinte cand au aflat povestea unui localnic din Guatemala.

- Puya și Melinda au vorbit despre experiența America Express și care a fost cel mai greu lucru de indurat pe Drumul Aurului. De asemenea, au oferit detalii despre cum a fost revederea cu cele trei fiice ale lor.

- 7 echipe continua pe Drumul Aurului in America Express cu gandul la urmatoarea țara, Guatemala. In cea de-a 15-a ediție a emisiunii, o noua echipa a obținut Imunitatea și are biletele asigurate pentru Guatemala.

- In aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1 incepe ultima etapa din Mexic la America Express! Echipele se pregatesc pentru o batalie dura, avand in fața cursa pentru amuleta și Joker, dar și cursa pentru imunitatea care ofera biletul pentru Guatemala, urmatoarea țara de pe Drumul aurului.

- Puya și soția Melinda formeaza una dintre cele mai simpatice perechi de la America Express: Drumul Aurului. Iata cum s-au cunoscut cei doi și ce diferența de varsta exista intre cei doi soți.

- Puya și soția lui, Melinda, au intampinat dificultați dupa ce cursa din prima zi de pe Drumul Aurului s-a incheiat. Concurenții au fost la un pas sa renunțe la a mai cauta cazare, dupa ce s-au „lovit” de refuzurile localnicilor. Intr-un final, cei doi au fost gazduiți de o femeie, insa au avut parte…

- Puya participa alaturi de soția sa, Melinda, la America Express - Drumul Aurului. Cei doi s-au confruntrat cu situații greu de imaginat și nu credeau ca va fi atat de dura competiția.Mai sunt trei zile pana cand America Express – Drumul Aurului incepe la Antena 1! Aventura suprema, care poarta 9 echipe…

- Irina Fodor a povestit intr-un interviu pentru ego.ro prin ce a trecut la fillmarile pentru „America Express”, show-ul care va fi difuzat in curand la Antena 1. Prezentatoarea a fost in locuri extrem de periculoase. Timp de doua luni, Irina Fodor a fost plecata din Romania pentru a filma pentru „America…