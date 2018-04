Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP BERBEC Se incheie un ciclu din viata ta, si ca la orice final de drum, a venit vremea bilantului. Pe de o parte te bucuri ca totul s-a terminat si ca poti inchide capitolul, pe de alta parte te mustra unele ganduri ca puteai face lucrurile mult mai bine. Incearca sa te detasezi…

- Viața a doi tineri, frați gemeni, in varsta de 23 de ani, era una obișnuita pana acum mai bine de un an de zile. Totul s-a schimbat brusc, insa, dupa ce au ajuns la medic, unde au fost diagnosticați cu o boala grava, intr-un interval de timp scurt.

- Tribunalul Maramureș a decis sa ii condamne la inchisoare pe viața pe frații Marius și Aurelian Tomoiaga, care au fost acuzați ca l-au ucis pe șefului Postului de Poliție din Vișeu de Jos, agentul Gheorghe Nistor.

- Mihai Brasov (40 de ani), pastor adventist, a trait cea mai mare provocare a vietii atunci cand a ales sa puna umarul la constructia primei scoli pentru copiii din satul Kongola, regiunea Caprivi din Namibia.

- Mihai Nesu a divortat de sotia sa Maria, in 2012, dupa ce a avut accidentul in Olanda, care il tine si acum in scaunul cu rotile. „Nu pot sa sta cu un barbat paralizat”, a fost explicatia ei. Fosta sotie a stelistului s-a mutat recent in America si s-a stabilit acolo. Mihai si Maria s-au cunoscut in…

- Romeo, eroul din Satu Mare, asa cum a fost numit, a fost invitat in emisiunea "Acces Direct", unde a vorbit despre cum se simte dupa operatia in urma careia a donat o parte din ficatul lui unei tinere.