- Ordonanta de Urgenta privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane, inclusa pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de luni, a fost adoptata.Guvernul a transmis, luni dupa-amiaza, lista privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din…

- Executivul a adoptat, luni, o ordonanta de urgenta privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane, condus de fostul presedinte Ion Iliescu, solicitarea fiind facuta de secretarul general al Guvernului, Antonel...

- Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența prin care desființeaza Institutul Revoluției Romane din Decembrie 1989, condus de Ion Iliescu. The post Guvernul Orban a desființat Institutul Revolutiei, condus de Ion Iliescu și Gelu Voican Voiculescu appeared first on Renasterea banateana .

- Fostul președinte Ion Iliescu a declarat ca desființarea Institutului Revoluției Romane este ”o porcarie curata”, ca este surprins de decizie și ca nu ințelege motivația demersului Executivului."Nu am auzit de așa ceva. Asta e o porcarie curata. Adica Institutul Revoluției Romane, renunțam…

- Ion Iliescu condamna incidentul violent care a avut loc astazi in Piața Universitații. Reacția vine dupa ce directorul general al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, Gelu Voican Voiculescu, a fost huiduit si agresat de...

- Grupul pentru Dialog Social (GDS) solicita desfiintarea imediata a Institutului Revolutiei Romane, condus de Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu, pe care o numeste „institutie-fantoma” care este condusa de personaje suspectate de crime impotriva umanitatii,

- Fostul președinte Ion Iliescu a condamnat incidentul produs sambata in Piața Universitații, in urma caruia Gelu Voican-Voiculescu, directorul general al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, a fost agresat și huiduit.„In primul rand este de condamnat climatul de confruntare și de violența…

- Președintele Klaus Iohannis a venit, sambata dimineața, in Piața Universitații ca sa depuna o coroana de flori la troița ridicata aici in memoria eroilor cazuți in Revoluția de la 1989. Aici a stat de vorba timp de cateva minute cu foștii revoluționari adunați sa comemoreze victimele Revoluției.Ca și…