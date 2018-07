Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, care saptamana trecuta va participa la summitul NATO, le va spune aliatilor din organizatia de securitate ca Statele Unite nu pot fi finanta intreaga lume, a anuntat Hogan Gidley, purtator de cuvant al Casei Albe, citat de agentia Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a avertizat luni Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) ca SUA vor “face ceva” daca nu vor fi tratate corect, la doar cateva ore dupa ce Uniunea Europeana a comunicat ca taxele auto impuse de americani vor afecta propria lor industrie si vor duce la contramasuri,…

- Sefi ai fortelor de politie din Statele Unite, atat republicani cat si democrati, au cerut miercuri Casei Albe sa gaseasca alternative la detentia familiilor de imigranti, avand in vedere riscurile pe care aceasta o reprezinta pentru copii si costul sau imens, relateaza Reuters. Intr-o scrisoare comuna,…

- Arabia Saudita este pregatita sa trimita trupe în Siria care sa se alature coalitiei coordonate de Statele Unite, a anuntat, marti, Adel al-Jubeir, ministrul saudit de Externe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. „Suntem în discutii cu Statele Unite si am…

- La mai putin de 12 ore dupa ce administratia Trump a anuntat tarife asupra unor importuri chineze de 50 miliarde de dolari, China a reactionat rapid anuntand la randul sau tarife asupra unor importuri americane de o valoare similara. Acum, insa, dupa ce presedintele american Donald Trump…