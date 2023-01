Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, marți, un mesaj, cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane. „Radacinile Romaniei europene se regasesc in Unirea Principatelor Romane, act vizionar realizat prin unitatea de voința in jurul valorilor și obiectivelor comune”, spune prim-ministrul. Redam mesajul…

- Alexandru Ioan Cuza unea practic cele doua principate romane fiind ales la 5 ianuarie 1859 domn in Moldova si la 24 ianuarie 1859 in Țara Romaneasca. Realizata sub semnul ideilor Revoluției pașoptiste, Unirea Moldovei si a Țarii Romanești a reprezentat un obiectiv comun indeplinit al elitei de pe ambele…

- Responsabilitatea clasei politice si a institutiilor statului este sa onoreze "actul energic al intregii natiuni romane", asa cum Mihail Kogalniceanu descria Unirea Principatelor, si sa urmeze exemplul reformelor majore care au stat la baza evolutiei catre Romania de astazi, afirma premierul Nicolae…

- Mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciuca cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane 24 ianuarie 2023„Unirea Moldovei cu Țara Romaneasca sub același domnitor, Alexandru Ioan Cuza, este un exemplu autentic de unitate a voinței romanilor, care a deschis calea emanciparii și modernizarii statului. Au urmat…

- Radacinile Romaniei europene se regasesc in Unirea Principatelor Romane, act vizionar realizat prin unitatea de vointa in jurul valorilor si obiectivelor comune, a declarat premierul Nicolae Ciuca .Acesta a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. „Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane "Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca sub acelasi domnitor, Alexandru Ioan Cuza, este un exemplu autentic de unitate a vointei romanilor, care a deschis calea emanciparii si modernizarii statului. Au urmat ani…

- Expoziție istorica la Palatul Cesianu-Racovița cu ocazia implinirii a 164 de ani de la actul istoric al Unirii Principatelor Romane din 24 ianuarie 1859, care a pus noul stat Romania pe harta politico-administrativa a Europei.

- Primaria va aloca 135.000 lei pentru organizarea evenimentelor dedicate implinirii a 164 ani de la Unirea Principatelor Romane. O decizie in acest sens este asteptata poimaine, cu ocazia ultimei sedinte ordinare a Consiliului Local (CL) din acest an. Manifestarile programate sunt cele deja devenite…