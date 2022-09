Stiri pe aceeasi tema

- A treia cursa speciala TAROM urmeaza sa decoleze spre Larnaka (Cipru) in aceasta seara, in jurul orei locale 21:30, pentru repatrierea a 97 de cetateni romani afectati de suspendarea zborurilor Blue Air, care s-au inscris pana acum pe liste, a anuntat joi ministrul transporturilor si Infrastructurii,…

- Ministrul Transporturilor și vicepremierul Sorin Grindeanu a declarat, joi, intr-o conferința de presa la Turnu Magurele ca le recomanda clientilor companiei Blue Air care au avut de suferit dupa anularea curselor sa incerce sa gaseasca „alte variante de a veni inspre casa”, avand in vedere ca TAROM…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, le recomanda clientilor companiei Blue Air care au de suferit ca urmare a anularii curselor aeriene spre Romania sa incerce sa gaseasca „alte variante de a veni inspre casa”, avand in vedere ca TAROM nu are cum sa efectueze toate zborurile anulate de Blue…

- Ministrul Transporturilor a anuntat joi ca o noua cursa speciala TAROM va decola joi, in jurul orei locale 21.30, catre aeroportul Heraklion din Grecia, pentru repatrierea din insula Creta a aproximativ 100 de cetateni romani afectati de suspendarea zborurilor Blue Air, scrie News.ro. „O noua cursa…

- Este a doua cursa pe o care o efectueaza compania TAROM pentru a-i repatria pe romanii care s-au trezit ca le-au fost suspendate zborurile cu Blue Air. Aeronava va pleca in aceasta seara catre Grecia pentru a prelua in jur de 100 de romani, a anunțat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. „O noua…

- Sindicalistii din mai multe federatii care apara interesele angajatilor din metalurgia neferoasa anunta organizarea unui protest, vineri, in fata sediului Ministerului Energiei, pentru a atrage atentia asupra faptului ca preturile ridicate la electricitate si gaze vor duce a inchiderea fabricilor,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 12% in primele șapte luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2021. In același timp, au fost inmatriculate cu 21% mai puține autoturisme second hand, arata Biziday.Potrivit sursei citate, pe primele șapte luni din 2022,…

- Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, a anunțat miercuri, 27 iulie, printr-o postare pe Facebook, ca ”pensia speciala medie a crescut de 160 de ori mai mult ca pensia bunicilor noștri in doar 6 luni”.Mai exact, arata ca pensiile normale au crescut cu trei lei, pe cand cele speciale au…