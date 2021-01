Ce le transmite Adina Alberts personalului sanitar din România ”Aceasta postare se adreseaza mai ales colegilor mei din serviciile de sanatate. Personalul medical este supus in prezent, unei presiuni psihologice vizavi de vaccinarea antiCovid 19. Zilnic, zeci de persoane, asistente, infirmiere, moașe, tehnicieni dentari, etc, ma contacteaza ca sa ma intrebe ce ar trebui sa faca, imi descriu patologiile pe care le au, imi […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

