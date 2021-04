Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua, diva care ridica pe toata lumea de la masa cu vocea și piesele sale, a lasat acum muzica deoparte și a trecut direct la coada vacii. De dragul fanilor, pentru a le demonstra ca este și o femeie de casa, manelista a fost surprinsa intr-o ipostaza nemaivazuta.

- Restaurantul Intim din Cluj a fost deschis in 1960, fiind mult timp cel mai cochet local din oraș, care atragea lumea buna. Femeile frumoase erau cheia succesului.Dupa Revoluția a aparut legenda ca la Intim mergeau lesbienele pe vremea comunismului, dar lucrul nu a fost demonstrat. Intim era prezentat…

- Carmen de la Salciua iși dorește deja de ani buni sa devina mama, iar pe zi ce trece se simte din ce in ce mai pregatita sa dea naștere unui copil. Care este condiția pusa de artista pentru acest eveniment important din viața ei? Ce trebuie sa se intample? Carmen de la Salciua e pregatita […] The post…

- Carmen de la Salciua a depașit trecutul plin de ghinion in amor, iar acum este pregatita sa devina soție și mama. Insa, dragi masculi, daca o curtați trebuie sa știți ca exista o condiție pentru care vedeta ar aduce pe lume un copil. Iata ce ii cere manelista viitorului sau partener.

- Carmen de la Salciua a intrat din nou in atenția internauților tot datorita firii sale dezinvolte. Frumoasa cantareața și-a deschis astfel sufletul in fața admiratorilor și le-a vorbit despre un subiect extrem de controversat: operațiile estetice. Iata ce le-a dezvaluit artista in legatura cu intervențiile…

- Vestea ca iubita lui Culița Sterp, Daniela, este insarcinata a agitat și mai mult apele in jurul Faimosului de la ”Survivor” (Kanal D) care, in spatele unei atitudini joviale și de ”baiat bun”, nu a ezitat in trecut sa iși inșele soția, pe Carmen de la Salciua, cu actuala partenera de viața, dar și…

- Carmen de la Salciua este plina de surprize! Dupa ce le-a povestit fanilor despre cum a reușit sa depașeasca perioadele dificile din viața, vedeta a recunoscut ce se intampla, de fapt, intre ea și Jador! Iata care a fost reacția cantareței atunci cand un fan a intrebata daca are o relație cu artistul!