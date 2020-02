Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a transmis vineri un mesaj cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, cunoscuta ca Brexit. "Retragerea, pentru prima oara, a unui stat membru din Uniunea Europeana este un moment care va influenta evolutia proiectului…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori in…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj, la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana. Potrivit sefului statului, aceasta premiera "este un moment care va influența evoluția proiectului european, antrenand o noua dinamica la nivelul Uniunii…

- Care va fi relația Romaniei cu Regatul Unit, dupa Brexit. Marea Britanie, intre cele mai mari surse de investiții straine in economia naționala Romania va continua relațiile bilaterale cu Marea Britanie, dupa Brexit, și va sustine demersurile de negociere a unei relatii viitoare aprofundate intre Uniunea…

- Mașinile cu volan pe dreapta aduse din Regatul Unit nu vor mai putea circula de anul viitor pe drumurile publice din Romania, daca nu vor fi reomologate de RAR (Registrul Auto Roman). Intreaga operațiune presupune modificarea mașinii și mutarea comenzilor, dar și a volanului, pe partsea stanga. Operațiunea…

- Uniunea Europeana a anunțat vineri numirea unui prim ambasador în Regatul Unit, care își va prelua funcția începând cu 1 februarie, la o zi dupa Brexit, informeaza AFP.Portughezul Joao Vale de Almeida va conduce delegația ce va reprezenta Uniunea Europeana în Marea…

- Dupa mai mult de trei ani de dezbateri intense, Parlamentul britanic a adoptat adoptat definitiv miercuri acordul privind Brexit-ul, deschizand astfel calea pentru iesirea istorica a Regatului Unit din Uniunea Europeana la sfarsitul lunii ianuarie, relateaza AFP, citata de Agerpres.Acordul, care regleaza…

- In locul unui bilanț la final de an, va propun un sumar de subiecte și evenimente din politica externa care, in opinia mea, vor avea un impact considerabil asupra Romaniei. 1. BREXIT Dedeparte, cel mai important eveniment al anului 2020 va fi Brexit-ul, care ar fitrebuit sa se intample anul acesta,…