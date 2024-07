#ConstantaEsteBine: Valul 8 de energie - partea a doua - ziua 8. 28 iulie 2024. Luna este in scadere si in al treilea patrar

Valul 8 de energie partea a doua ziua 828 iulie 2024Luna este in scadere si in al treila patrar ndash; ne aflam la un alt moment in care se aliniaza energii… [citeste mai departe]