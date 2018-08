Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu a precizat ca Rusia are o anumita pozitie foarte rigida in ceea ce priveste relatiile cu Romania, unul dintre argumentele folosite de aceasta tara pentru motivarea atitudinii fiind scutul antiracheta de la Deveselu. "Din punctul meu de vedere, evident, Rusia este una din marile puteri care exista in lume, mai ales din punct de vedere militar si politic, insa, asa cum se spune, daca vrei sa dansezi tango, e nevoie de doi parteneri. Exista din partea Uniunii Europene aceasta deschidere (...) dar asta nu inseamna ca noi putem sa achiesam la orice isi…