Ce le răspunde Claudia Pătrășcanu copiilor, atunci când întreabă de tatăl lor. „Nu-mi doresc să crească în minciună” Claudia Patrașcanu a fost astazi invitata la „Vorbește Lumea”, unde a vorbit despre situația in care se afla din cauza divorțului de Gabi Badalau, dar și despre cum le explica celor doi baieți ai lor, lipsa tatalui care nu le este mereu aproape. „Le raspund cat pentru varsta lor ca sa ințeleaga. Eu mi-am spus mie așa, ca parinte, cum am crescut eu și cum aș vrea sa creasca și ei, nu-mi doresc sa creasca in minciuna. Daca ii crești in minciuna, atunci cand vor afla adevarul nu vor mai știi ce sa creada și sa ințeleaga și atunci ma vor trage la raspundere. Ei știu de acum cațiva ani. Le explic cat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invitata in cadrul unei emisiuni TV, Claudia Patrașcanu a spus ce le raspunde copiilor atunci cand cei mici intreaba de Gabi Badalau. Frumoasa artista vrea sa le ofere o educație corecta celor mici și se dedica in totalitate lor. Cu toate ca se afla de un an și 8 luni in scandal cu inca soțul sau, cantareața…

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau este de neoprit. Fiul de milionar, atac dur la adresa artistei. Mesajele afaceristului pentru mama copiilor sai! Ce a postat pe contul de Instagram?

- In urma cu puțin timp, chiar inainte ca instanța de judecata sa se pronunțe in cazul custodiei celor doi copii ai lui Gabi Badalau pe care ii are alaturi de Claudia Patrașcanu, milionarul a avut o reacție cel puțin surprinzatoare. Inca actualul artistei spune ca-și dorește pace, iar cei mici sa fie…

- Claudia Patrașcanu a oferit ujn interviu in exclusivitate pentru Antena Stars despre greutațile cu care s-a confruntat in ultima perioada și cum i-a acaparat scandalul cu Gabi Badalau viața. Artista a facut declarații sfașietoare.

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau nu pare sa se apropie de final, deși cei doi au fost la un pas sa cada la pace in urma cu cateva saptamani, cand au petrecut impreuna de ziua fiului lor.

- In urma cu un an și jumatate Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au anunțat ca urmeaza sa se desparta, dar chiar și in aceste moment sunt tot soț și soție! Cei doi se afla in plin proces de divorț, unul cu multe scandaluri, dar astazi, macar pentru o zi, s-au afișat ca o familie alaturi de copiii lor!

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se afla in plin divorț de custodie a copiilor. Cei doi au facut declarații neașteptate și acuzații la care nimeni nu se aștepta. Dupa ce artista a transmis un mesaj pe contul de socializare, Gabi Badalau a facut publice detalii din casnicia cu aceasta, in direct la…

- De mai bine de un an și jumatate Claudia Patrașcanu se confrunta cu mari probleme, dupa ce și-a anunțat separarea de Gabi Badalau. Cei doi nu ajung deloc sa se ințeleaga, iar acum se lupta fiecare pentru custodia celor doi copii pe care ii au impreuna! Cum incearca vedeta sa uite de tot!