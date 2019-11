Stiri pe aceeasi tema

- Electrocentrale Bucuresti (Elcen) are toate stocurile de combustibil necesare pentru a livra agent termic bucurestenilor, iar reprezentantii Primariei Capitalei ar trebui sa se abtina de la politizarea acestui subiect si sa-l trateze serios si responsabil, potrivit unei postari pe pagina de Facebook…

- Magistratii Tribunalului Timis l-au condamnat pe fostul sef al Sectiei medicina interna a Spitalului Militar Timisoara, Eugen Posiar, acuzat de luare de mita de procurorii DNA Timisoara, la trei ani cu suspendare, fiind obligat sa presteze 100 de zile de munca neremunerata, in folosul comunitatii, la…

- De la inceputul anului, pretul gazelor autohtone a fost in crestere, in timp ce indicele de la bursa din Viena (CEGH Front Month Index) a scazut constant. Astfel, in ianuarie, gazele romanesti costau la bursa de la Bucuresti 92 de lei pe MWh si au ajuns in mai si iunie la 101 lei, urcand la…

- In legatura cu organizarea protestului asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier de persoane, desfașurat astazi, in Piața Marii Adunarii Naționale, Ministerul Economiei și Infrastructurii vine cu o serie de precizari și clarificari.

- Presedintele Comisiei Juridice a Senatului, social-democratul Toni Grebla, a solicitat premierului Boc ca asumarea raspunderii Guvernului pe cele trei legi sa se faca in zile diferite, respectiv 15, 22 si 29 septembrie, pentru a evita eventuale nemul...

- Comercianti de legume si fructe din Bucuresti si din tara au fost sanctionati de inspectorii Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) cu 137.500 de lei si 142 de avertismente, pentru abateri legate de etichetare, informeaza ministerul de resort, potrivit Agerpres.Citește și: Surse…

- Gabriela Firea a declarat ca va ține cont de parerile cetațenilor, și de exemplu, cetațenii care stau cu chirie și nu își pot face buletin de București sau au achiziționat mașina în leasing de la o firma din alt județ, ar putea fi excepții de la plata

- Asociatia Profesionala a Emitentilor de Tichete (APET) lanseaza campania de informare Romania de vacanta, prin care propune romanilor destinatii mai putin frecventate, dar care au potential mare pentru o vacanta de neuitat, conform unui comunicat de presa.