- Celia a intrat in panica dupa ce fiul ei a fost muscat de o capusa. "Panicata e putin spus. Cand copilul tau pateste ceva e groaznic. Se vehiculeaza pe net ca aceste capuse pot transmite virusi. Ne-am dus seara in natura, am vazut capusa a doua zi de dimineata. Am mers la medic. (…) In cazul…

- In februarie 1888, Alexandru Odobescu iși exprima speranța ca sala circulara a ateneului ce urma sa se construiasca si avea sa devina “Templul artelor” sa fie decorata jur‑imprejur cu o friza reprezentand o „feerie de scene din istoria naționala”. Fresca ce trebuie sa creeze, in acelasi timp, o imagine…

- Șeful Hezbollah, Hassan Nasrallah, a strans o avere neta de aproximativ 250 milioane USD, ca urmare a traficului de droguri facut de organizația sa, susține ediția de luni a ziarului Al-Ittihad, o publicație de limba araba care apare in Emiratele Arabe Unite.

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri pentru presa ca Statele Unite „stau de vorba“ cu Coreea de Nord, la o zi dupa ce a anulat summitul cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, relateaza The Associated Press.

- Gigi Becali a surprins in aceasta seara in direct la TV și a anunțat ca ar fi putut caștiga un meci din play-off daca ar fi dat 200.000 de euro. Din spusele patronului roș-albaștrilor, meciul cu Poli Iași ar fi fost cel despre care a vorbit, chiar daca acesta a negat. S-a dat de gol in finalul declarației…

- Din pacate, nu e vorba de fake news. Chiar despre asta este vorba si, in imediat, decidentii nostri politici se vor confrunta cu un moment dificil, acela al unei alegeri cu costuri multiple si care vor genera oricum efecte majore de turbulenta. Inspre toate orizonturile.

- Situatie dificila in unele școli din judetul Buzau, care pe final de an școlar nu mai au bani de salarii. Este vorba de școlile din localitatile Blajani, Catina și Colți la care invața puțini elevi. Sindicalistii din invatamant atrag atenția ca din cauza fondurilor insuficiente și alte unitați de invațamant…