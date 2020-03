Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus „imbolnaveste” afacerile din turism. La Targul de turism de la Craiova, numarul participantilor a fost mult mai mic fata de anul trecut, spun organizatorii, deoarece romanii sunt...

- Antrenorul Giuseppe Sannino (foto) si secundul sau, Alessandro Recenti, ambii italieni, au fost dati afara de clubul Honved Budapesta de teama coronavirusului din peninsula, informeaza editia on-line a publicatiei lequipe.fr, citata de News.ro. Cei doi sunt banuiti ca au intrat in contact cu persoane…

- In drum spre stadionul unde Rapid Bucuresti a jucat impotriva Turris Turnu Magurele, fanii rapidisti au scos din metrou, au lovit și au scuipat un tanar asiatic, de teama coronavirusului. Rapidistii au observat un tanar asiatic, pe care l-au acuzat ca este responsabil de raspandirea noului coronavirus,…

- Cetațenii din orașul Borșa, județul Maramureș, golesc magazinele de faina, zahar, ulei și conserve de teama coronavirusului. Zeci de oameni au revenit aici din Lombardia – Italia, și sunt in carantina 14 zile. Primarul orașului Borșa, Sorin Timiș, a declarat, marți, corespondentului MEDIAFAX, ca in…

- Un sofer roman de TIR, recent intors dintr-o cursa din Italia, a fost data afara din casa de sotie si trimis la spital, de teama unei posibile infectii cu coronavirus. Barbatul s-a prezentat la spitalul din Adjud, iar ulterior a fost transferat la Focsani, informeaza Antena1.

- Reprezentanții fundatiei Maratonului de la Tokyo au anuntat, luni, ca la evenimentul din acest an vor participa doar sportivii de elita și cei in scaun cu rotile. In schimb, amatorii nu vor putea alerga in cadrul competiției, din cauza epidemiei de coronavirus, anunța MEDIAFAX.„Fundația Maratonului…

- O nava care a plecat dintr-un port chinezesc a intrat marți in Portul Constanța. Membrii echipajului au fost verificați de reprezentanții DSP, de teama coronavirusului, scrie Mediafax.Un vapor sub pavilion Malta, care a plecat pe 14 decembrie dintr-un port chinezesc, a intrat marți in Portul…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a transmis o adresa catre Direcția de Sanatate Publica Constanța prin care cere sprijinul pentru a impiedica punerea pe piața a unor produse chinezești, scrie Digi 24. Produsele textile, cosmeticele și jucariile sunt primele vizate de interdicția…