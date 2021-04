Stiri pe aceeasi tema

- Elvir Koljic (25 de ani), atacantul celor de la CS Universitatea Craiova, are din nou probleme medicale și nu a fost inclus in lotul pentru meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe. Craiova - Sepsi, totul AICI Marinos Ouzounidis are mari batai de cap. L-a pierdut astazi pe Ștefan Baiaram, accidentat serios in…

- Capitanul Universitatii Craiova , Nicusor Bancu, a vorbit astazi, intr-un cadru organizat, despre partida cu CFR Cluj, ultima din campionatul regular a Ligii 1. Fundasul Stiintei se asteapta ca derbiul de duminica, de la ora 21.30, de pe stadionul „Ion Oblemenco“, sa fie extrem de dificil. „Bancone”…

- Chindia Targoviște caștigat meciul cu FC Voluntari, scor 1-0, și pastreaza șanse la play-off inaintea ultimei etape a sezonului regulat. Se va lupta de la distanța pentru ultimele doua locuri, cu Botoșani și Academica Clinceni. FCSB, CFR Cluj, CS Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe sunt deja…

- FCSB a revenit pe prima poziție a clasamentului Ligii 1. Echipa antrenata de Toni Petrea s-a impus cu 1-0, duminica seara, pe Arena Naționala, in fața formației Gaz Metan Mediaș. Partida a contat pentru etapa 26-a. Unicul gol al meciului a fost marcat de Florin Tanase, dupa un assist al lui Moruțan…

- Liderul Ligii 1, FCSB, a oferit surpriza etapei a 22-a, cedand la limita, scor 0-1, pe Arena Naționala, in fața formației Academica Clinceni. Golul care afacut diferența a fost marcat de fundașul austriac Mladen Jutric, dupa un assist al lui Cordea (’60). FCSB: Vlad – Ov. Popescu (’72, Oaida), Haruț…

- Gaz Metan Mediaș s-a impus la limita, scor 1-0, in partida susținta duminica seara, pe teren propriu, in fața formației Chindia Targoviște. Unicul gol al meciului a fost marcat de Ronaldo Deaconu (’37 – penalti). Mediaș: Pleșca – Butean, Baco, Yuri, Velisar (’75, Trif) – Deaconu, Junior (’84, Larie),…

- Chiar daca timp de 85 de minute am avut parte de un joc anost la Arad, ultimele cinci minute, dar și prelungirile, au fost de-a dreptul incredibile. FC Argeș s-a impus in fața Utei cu scorul de 2-1, dupa ce a rasturnat spectaculos soarta meciului in decurs de doar cateva minute. Partida a contat pentru…