Stiri pe aceeasi tema

- TRASI PE DREAPTA… Saptamana trecuta, pe drumurile publice din judetul Vaslui, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au actionat pentru cresterea gradului de disciplina rutiera. La activitatile desfasurate in cadrul actiunii nationale ROADPOL – Focus on the Road, desfasurate…

- INCONSTIENTI….Romania nu tolereaza consumul de alcool la volan. Astfel ca aceasta infractiune este sanctionata indiferent de valoare. Legea ii trimite la inchisoare pe cei care au baut prea mult. Politistii vasluieni efectueaza cercetari fata de mai multe persoane care au fost depistate zilele trecute,…

- NU I-A MERS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au descoperit, la granița cu Romania, un barbat cu cetațenie Republica Moldova care a prezentat la control documente false pentru autoturismul pe care il conducea. Totul s-a petrecut pe 5 octombrie, in jurul orei…

- GRAV… Cei 147 de avocați din județul Vaslui se alatura colegilor din țara in cea mai ampla acțiune de protest din Romania. Aceștia atrag atenția ca sistemul judecatoresc din Romania se va bloca in curand, din cauza lipsei de magistrați in instanțele din Romania, lucru care a condus la acordarea de termene…

- INGENIOS, DAR FARA SUCCES!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, au depistat un cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un document de calatorie falsificat. Barbatul, un ucrainean in varsta de 30 de ani, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- ILEGAL… Aproape șapte kilograme de trufe, culese ilegal, au fost confiscate de polițiștii vasluieni de la un grup de trei persoane care cautau valoroasele ciuperci intr-o padure de la marginea județului nostru. Aceștia aveau cu ei și opt caini antrenați sa gaseasca trufele, deși s-a dovedit ca nu aveau…

- UPS!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au depistat un barbat, cu cetațenie romana și R. Moldova, care a prezentat la control un permis de conducere cu insemnele autoritaților din Romania, care era fals. In Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-a prezentat…

- NEINMATRICULATA… Un cetațean ucrainean a fost depistat in trafic de polițiștii de frontiera tractand o remorca care nu avea drept de circulație pe drumurile publice din Romania. In data de 5 august a.c., in jurul orei 15.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița, barbatul de 36 de ani s-a prezentat…