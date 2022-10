Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat poporul rus sa se revolte impotriva presedintelui Vladimir Putin si sa puna capat razboiului, informeaza vineri agenția germana de presa DPA.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat referendumurile organizate de Rusia in Ucraina si a afirmat ca nu au nicio legitimitate. ”Reprezinta o incalcare flagranta a dreptului international”, a transmis oficialul NATO. El a discutat cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. ”Tocmai…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le cere ucrainenilor din teritoriile ocupate de ruși sa se ascunda de mobilizarea rusa in orice mod pot, indemnandu-i pe cei care nu pot face acest lucru sa "saboteze inamicul”.

- Mai multe zone din Ucraina au fost atacate joi de catre trupele ruse. La Zaporojie, noua rachete au cazut deasupra orașului. Bombardamente au avut loc și in Donețk, dar și in regiunea Harkov, in orașul Kupyansk, recent eliberat de sub ocupație rusa. Intre timp, Volodimir Zelenski le-a cerut cetațenilor…

- Șapte persoane au fost ucise si 16 ranite intr-un bombardament rusesc asupra orasului Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile locale, citate de Le Figaro. „Exista un incendiu puternic la locul loviturii, intr-o cladire de apartamente”, a anunțat dupa atac primarul din Harkov,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni seara, in mesajul zilnic catre națiune, ca evaluarea angajaților Serviciului de Securitate al Ucrainei continua și ca este luata in considerare demiterea a 28 de oficiali, din direcții și niveluri diferite, argumentand „performanța nesatisfacatoare”.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat duminica, intr-o convorbire cu premierul canadian Justin Trudeau, ca ucrainenii nu vor accepta niciodata decizia Canadei de a trimite turbine inapoi in Germania "incalcand regimul de sanctiuni" impotriva Rusiei,

- Este ziua a 140-a de la inceputul razboiului din Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca rusii nu au curaj sa recunoasca ca au fost invinsi si lauda artileria moderna folosita impotriva unui depozit de munitii al rusilor.