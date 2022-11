Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin s-a intalnit cu mamele soldatilor rusi care lupta in Ucraina si le-a spus ca nu regreta nimic legat de lansarea asa-numitei „operatiuni militare speciale” in Ucraina. El le-a asigurat apoi pe cele care și-au pierdut copiii pe front ca le impartaseste suferinta, relateaza „The Guardian”.…

- Liderul de la Kremlin a așteptat cu nerabdare, luni de zile, sperand sa apara o breșa in consensul remarcabil construit de administrația de la Washington in privința adoptarii tuturor masurilor necesare pentru apararea Ucrainei.

- Presedintrele rus Vladimir Putin declara vineri presei, la finalul unui summit al Comunitatii Statelor Independente (CSI), la Astana, in Kazahstan, ca sunt necesare atacuri "si mai masive" in Ucraina, cel putin pentru moment, si ca nu regreta actiunile Rusiei in Ucraina, relateaza CNN. Liderul de la…

- Este a 226-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski afirma ca oficialii ruși au inceput pregatirea populației pentru un eventual atac nuclear, dar nu considera ca aceștia sunt gata sa foloseasca o astfel de arma care i-ar putea afecta și pe ei. UPDATE 21.39 Deruta și ingrijorari crescande…

- Ramzan Kadirov, liderul Ceceniei, republica din interiorul Rusiei, va fi recompensat pentru „contribuția eroica” din Ucraina cu gradul de general-colonel de dictatorul de la Kremlin, intr-un moment in care acesta s-a aratat critic fața de armata rusa dupa infrangerile rușinoase suferite in ultimele…

- Jurnalista rusa de televiziune Marina Ovsianikova, ajunsa celebra pentru un protest in direct fața de razboiul dus de Rusia in Ucraina, a confirmat ca a fugit din arestul la domiciliu, la care a fost condamnata sub acuzatia ca a raspandit stiri false. Ea a spus ca se considera nevinovata și nu are de…

- Volodimir Zelenski a transmis, luni seara, un mesaj adresat Occidentului și Rusiei, prin care iși expune atat doleanțele, cat și condițiile in fața invaziei trupelor lui Putin. Liderul ucrainean a solicitat din nou ajutor internațional, subliniind victoriile soldaților ucraineni pe campul de lupta.…