Stiri pe aceeasi tema

- Conform surselor citate, Ciuca va cere partenerilor de coalitie ca, in paralel cu incadrarea in deficit, specialiatii partidului sa construiasca un plan pe termen mediu si lung, cu bugetare multi-anuala, care sa fie un ”boost pentru economia Romaniei”, el luand in calcul un pachet de reforme care sa…

- Este ședința importanta la PNL, prima la care participa toata conducerea partidului. Pana acum, Nicolae Ciuca ii chema doar pe miniștri. Astazi vin și secretarii de stat, și prim vicepreședinții PNL. Liberalii se contreaza cu social democrații pe masurile fiscale.PNL iși critica propriul ministru, Rareș…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea, luni, saptamana viitoare, o noua intalnire cu presedintele PNL, Nicolae Ciuca, ministrul Finantelor si alti ministri de linie in vederea definitivarii setului de masuri fiscale care urmeaza sa fie adoptate de Guvern, au precizat surse guvernamentale. Potrivit acestora,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca se intalneste luni cu premierul Marcel Ciolacu la ora 15.00, o discutie urmand sa vizeze numirea lui Mircea Abrudean ca secretar general al Guvernului, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca a confirmat la finalul sedintei conducerii…

- Comisia Europeana a transmis, luni, ca a decis sa nu prelungeasca masurile de urgenta introduse anul trecut pentru a proteja consumatorii de cresterea preturilor energiei, adaugand ca aceste masuri au contribuit la calmarea pietelor europene de energie electrica. La sfarsitul anului 2022, Uniunea Europeana,…

- Impactul masurilor luate de Guvernul Romaniei in cazul pensiilor speciale sau al pensiilor de serviciu este ZERO pentru perioada urmatoare, arata o nota a Bancii Mondiale la raportul tranmis inițial autoritaților. Potrivit experților, aceste masuri ar putea reduce cheltuielile bugetare cu cel mult 0,02%…

- Dupa mai multe saptamani de discuții și amanari, coaliția s-a pus de acord asupra ”Ordonanței austeritații”. Proiectul privind reducerile de cheltuieli intra vineri in sedinta de Guvern, a anuntat miercuri premierul Nicolae Ciuca. Șeful Executivului a explicat care sunt principalele masuri prevazute…

- La nivelul Ministerul Educației, impreuna cu MAI, inclusiv cu Ministerul Dezvoltarii, sunt grupuri de lucru care identifica masurile care trebuie luate in sistemul de educație din țara noastra, spune Nicolae Ciuca, intrebat cum poate preintampina Romania o tragedie similara cu cea din Serbia.„Exista…