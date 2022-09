Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu a suferit o intervenție chirurgicala. Care este starea de sanatate a cunoscutului antrenor. De ce a ajuns fostul fotbalist pe mainile medicilor. Ce au anunțat reprezentanții FC Rapid 1923 pe o rețea de socializare.

- Fanii lui Alexandru Arșinel sunt ingrijorați pentru starea de sanatate a celebrului actor. Artistul a ajuns din nou pe patul de spital, iar cei care il iubesc așteapta vești mai bune despre acesta. Barbatul nu s-a simțit deloc bine cel puțin in ultima perioada, iar acum se afla iar pe mana medicilor.…

- Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a vorbit despre modul in care se fac transferurile la formația alb-vișinie. Tehnicianul a explicat ca el, președintele Daniel Niculae și Victor Angelescu, unul dintre acționari, sunt cei care analizeaza jucatorii, iar Dan Șucu, celalalt acționar, nu se implica in discuțiile…

- Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a vorbit despre interesul anunțat de GSP.ro pentru doua dintre vedetele FCSB, extrema Florinel Coman (24 de ani) și mijlocașul Darius Olaru (24 de ani). Dupa ce și-a prelungit contractul cu Rapid, pana in 2025, Mutu a primit un buget de transferuri de 5 milioane de…

- Dupa ce FCSB a pierdut, duminica seara, in Giulești, in fața Rapidului, scor 0-2, luni s-a aflat ca formația ramane fara antrenorul Toni Petrea. Tehnicianul și-a anunțat plecarea de la echipa, dupa eșecul in fața formației antrenate de Adrian Mutu. Așadar, la doar o zi dupa infrangerea din Giulești,…

- Tehnicianul echipei Rapid București, Adrian Mutu, a declarat duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 2-0, ca acest succes este pe deplin meritat. Mutu a mai precizat ca este foarte multumit de atitudinea jucatorilor, insa a adaugat si ca echipa are nevoie de intariri. Citește și: Obosiți fara glorie!…

- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat, sambata, prefațat meciul cu FCSB, din etapa a 2-a a SuperLigii. Tehnicianul vrea ca jucatorii sai sa le demonstreze suporterilor ca le sunt superiori rivalilor de la FCSB. „Se stie ce inseamna acest meci pentru Rapid, pentru fanii nostri. Suntem constienti…

- Adrian Mutu a pierdut deja trei jucatori dupa meciul cu CFR Cluj - Rapid 1-0 și așteapta intariri ale lotului din partea conducerii care nu a reușit inca sa-i aduca macar un atacant, inaintea partidelor cu FCSB și cu CSU Craiova. Nu a trecut decat o singura runda din noul sezon și lotul Rapidului arata…