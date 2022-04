Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Direcției Sanitar – Veterinare (DSVSA) Vaslui le-au transmis consumatorilor sa fie atenți ce cumpara inainte de Paste, deoarece sunt vandute animale moarte și tranșate sau chiar carne de caine in loc de carne de miel sau oaie. Nu este deloc o gluma și nici singurul caz de acest fel, pentru…

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu din relația cu Ami Teiceanu, a facut o schimbare radicala de look. Tanara a surprins pe toata lumea cand a anunțat ca a renunțat la parul lung și s-a tuns bob. Inainte de Paște, Carmina Varciu, in varsta de 19 ani, a simțit nevoia unei schimbari de look, astfel ca a dat…

- Un proiect destinat copiilor și tinerilor marcheaza apropierea de sarbatorile pascale. Este vorba despre tehnici de decorat oua, tradiții și obiceiuri de Paști, cantece specifice acestei perioade și proiecții de filme documentare. Intitulat „In așteptarea Sarbatorilor Pascale”, evenimentul s-a desfașurat…

- Liviu Varciu face ce face și ia prin surprindere pe toata lumea! Ei bine, mereu cu glumele la el așa cum il știm cu toții, recent, prezentatorul TV a postat pe pagina personala de Instagram un banc care a starnit pe loc amuzamentul fanilor. Iata mesajul plin de umor!

- Andreea Banica nu s-a mai putut abține și a rabufnit in mediul online, asta imediat dupa ce a vazut cozile interminabile de la benzinariile din toata țara. Revoltata, artista a transmis un mesaj destul de dur autoritaților și chiar a filmat traficul din București odata cu scumpirea brusca a carburantului…

- Cantarețul, aflat in mijlocul unui turneu american, a anunțat pe Instagram ca este nevoit sa amane 22 concerte la Dallas, dupa ce a primit rezultatul testelor, potrivit NME. Elton John a precizat ca este vaccinat și cu a 3-a doza, iar simptomele pe care le are sunt ușoare. Artistul a precizat ca, cel…

- Cantarețul, aflat in mijlocul unui turneu american, a anunțat pe Instagram ca este nevoit sa amane 22 concerte la Dallas, dupa ce a primit rezultatul testelor, potrivit NME. Elton John a precizat ca este vaccinat și cu a 3-a doza, iar simptomele pe care le are sunt ușoare. Artistul a precizat ca, cel…