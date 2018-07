In urma cu trei zile, cantareata Demi Lovato a ajuns de urgenta la spital, dupa ce ar fi luat o supradoza de droguri si a fost gasita inconstienta in casa. Demi Lovato, in primavara acestui an Potrivit presei de peste hotare, o femeie a sunat la 911 din casa artistei, insa nu a vrut sa le spuna celor de la urgente cine este persoana care se afla in stare de inconstienta in locuinta. Ea le-a spus ca este o femeie care a lesinat si i-a rugat pe paramedici sa nu dea drumul sirenelor in drum spre casa lui Demi Lovato. Barbatul care se afla la celalalt capat al liniei ii spune insa ca ambulanta nu…