Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, adolescentul de 15 ani, retinut joi seara pentru comiterea infractiunilor de distrugere prin incendiere si vatamare corporala din culpa, le-a povestit anchetatorilor ca ar fi dat foc unor recipiente pe care le-ar fi gasit in parcarea subterana a blocului, fara a sti ce substanta se afla in acestea. Ulterior, […] The post Ce le-a spus anchetatorilor baiatul de 15 ani care a dat foc blocului din Constanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .