Ce le-a promis Victor Gaiciuc militarilor din subdiviziunile pe care le-a vizitat

- Ministrul Apararii, Victor Gaiciuc, spune ca deputatii din Blocul ACUM „fac circ geopolitic” atunci cand solicita demisia sa in urma unor declaratii cu privire la separatistii din Donbas.

- MinistrulApararii, Nicolae Ciuca, spune ca a facut economii la bugetulapararii și nici nu se poate pune problema creșterii deficituluidupa ce Guvernul a decis achiziția de cinci avioane F16 și alteechipamente militare.Bugetul MApN este de 20.590.658 mii lei și respecta cota de 2%din PIB, potrivit prevederilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca un grup de lucru de la Ministerul Apararii Nationale (MApN) analizeaza "nedreptatile si inechitatile" aparute in calculul pensiilor militarilor, mentionand, in privinta posibilitatii de indexare cu 4,6% a acestor pensii, ca asteapta rezultatul acestei analize.…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost criticat dur luni de partidul republican irlandez Sinn Fein dupa ce a promis protectie soldatilor britanici angajati in operatiuni militare, fata de urmarirea penala in virtutea legilor civile, potrivit Agerpres.Inaintea alegerilor generale din…

- Cu prilejul Zilei Veteranilor, in Bucuresti si in garnizoanele in care exista unitati militare ce au executat misiuni in teatrele de operatii vor fi organizate luni, 11 noiembrie, ceremonii militare si religioase.Activitati similare vor avea loc si la mormintele si monumentele inchinate sacrificiului…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, le-a adus un omagiu, luni, celor 30 de militari romani care si-au pierdut viata in teatrele de operatiuni din 2003 si pana in prezent. El a participat la o ceremonie militara si religioasa dedicata Zilei veteranilor, in cadrul careia a subliniat ca eroismul…

- Luni, 11 noiembrie, marcam Ziua Veteranilor. Astfel, cu prilejul acestei zile plina de insemnatate, in Bucuresti si in garnizoanele in care exista unitati militare ce au executat misiuni in teatrele de operatii vor fi organizate ceremonii militare si religioase. Astfel de ceremonii vor avea loc si la…

- Partidul Social Democrat nu va vota reducerea pensiilor militare, a anunțat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, liderul organizației județene a Partidului Social Democrat, la conferința de presa de vineri a acestei structuri politice. Acesta a aratat ca se incearca „deturnarea” adevarului…