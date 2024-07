Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bindea, o iubitoare a naturii și a copiilor a vrut sa le insufle celor mici pasiunea sa pentru drumeție și culesul ciupercilor și totodata sa ii dezlipeasca de langa tablete și telefoane. A facut-o cu o drumeție dedicata copiilor, in care cei mici au invațat cum sa recunoasca ciupercile comestibile,…

- Selectionata Portugaliei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins formatia Turciei cu scorul de 3-0 (2-0), sambata, pe BVB Stadion din Dortmund, in Grupa F.

- Prim-ministrul Dorin Recean a venit cu un mesaj prilejuit de sarbatoarea de 1 iunie, noteaza Noi.md. Premierul a menționat: „Copilarie frumoasa tuturor copiilor!”. „Ieri la Guvern am vazut multe zimbete și entuziasm, unde impreuna cu copiii colegilor din Cancelarie și Serviciul de Protecție și Paza…

- Gigi Becali a promis ca va face 5 sau 6 transferuri pentru ca FCSB sa se califice in grupele unei competiții europene. David Kiki (30 de ani), fundaș stanga, și Daniel Popa (28 de ani), atacant central, sunt aproape ajunși in curtea „roș-albaștrilor”. In presa au aparut informații ca Tudor Baluța (25…

- Andreea Liptak, fosta prezentatoare de la PRO TV, a facut dezvaluiri neștiute despre viața sa profesionala. A renunțat la televiziune in anul 2012 și spune ca nu și-a dorit niciodata sa fie la fel ca Andreea Esca.Andreea Liptak este cel mai nou invitat al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” și a…

- Franta ar trebui sa limiteze utilizarea smartphone-urilor si a retelelor de socializare de catre copii si adolescenti, a recomandat marti un grup de experti numit de presedintele Emmanuel Macron, pe fondul ingrijorarii tot mai mari la nivel mondial cu privire la impactul egativ al acestora asupra mintilor…

