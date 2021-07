Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 2 a constatat neregularitatea rechizitoriului in cazul șoferiței care a ucis doua fete in accidentul provocat in cartierul Andronache din București și a cerut Parchetului sa inlature problemele și sa precizeze daca menține trimiterea in judecata, scrie Ziare.com , care citeaza…

- Din fostul mariaj cu prezentatorul TV Andrei Zaharescu (61 de ani), Andreea Berecleanu (46 de ani) are doi copii, o fiica și un fiu, Eva (19 ani) și Petru (15 ani). Fostul cuplu a divorțat in primavara anului 2013. In prezent, jurnalista este recasatorita cu medicul estetician Constantin Stan (63 de…

- Un serial documentar despre viata copiilor din canale este filmat la Bucuresti luna aceasta de o echipa internationala de cineasti formata din Michela Scolari (scenarist, producator, regizor), Felix Maximilian (producator), Jerry Ying (producator), David Zuckerman (producator) si Gianluca Fellini…

- Un vatman din București a fost la un pas sa produca o tragedie, dupa ce nu a oprit la o trecere de pietoni pe care se aflau o mama și cei trei copii ai sai. Mama, care are probleme grave de auz, a ramas pe loc, avand bebelușul in brațe. Copiii cei mari au auzit semnalul sonor și au reușit sa se indeparteze…

- Situatie de netolerat in Bucuresti, desi s-a trecut de jumatatea lunii mai. Parcurile din Capitala au fost „sarite” de la dezinsectie. In weekendul trecut, doar la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala s-au prezentat 58 de copii cu mușcaturi de capușa intr-o singura zi. De ce s-a ajuns in aceasta…

- Incidentul s-a produs la Scoala Gimnaziala nr. 206 din cartierul Drumul Taberei din Capitala, inainte de inceperea cursurilor. Elevul a intrat in sala de clasa, iar invațatoarea era in dreptul usii in momentul in care s-a produs accidentul. Profesorii au fost cei care au apelat numarul de urgența…

- Un copil in varsta de patru ani, care marti dimineata a cazut de la etajul unu al unui bloc din Pitesti, va fi transportat la Bucuresti, el fiind intubat si ventilat mecanic. Imediat dupa cadere, micutul era constient si spunea ca il doare o mana, insa starea lui s-a agravat. Incidentul s-a produs,…

- Cristina Barbosu este profesoara de limba romana dintr-un sat vrancean care face tot posibilul sa-i apropie pe copii de școala prin ore creative, scrie Școala 9 . Pe cei care abandoneaza ii viziteaza constant pentru a-i convinge pe parinți sa dea o șansa educației. Cristina Ene Barbosu (40 de ani),…