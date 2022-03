Ce le-a cerut Zelenski companiilor francezilor Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut companiilor franceze, inclusiv producatorului auto Renault si retailerului Auchan, sa iasa de pe piata rusa, pentru ca nu fac decat sa finanțeze mașina de razboi a lui Putin, potrivit Reuters. „Renault, Auchan, Leroy Merlin trebuie sa inceteze sa mai fie sponsori ai masinii ruse de razboi, sa opreasca finantarea uciderii copiilor si a femeilor si a violurilor. Companiile franceze trebuie sa iasa de pe piata rusa”, le-a spus, miercuri, Zelenski parlamentarilor francezi. Oficialii companiilor menționate nu au facut niciun comentariu pana la acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

