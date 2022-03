Ce le-a cerut Volodimir Zelenski agricultorilor (VIDEO) Președintele Ucrainei, Zelenski, le-a cerut vineri agricultorilor din tara sa ca, in pofida invaziei ruse, sa faca eforturi pentru a mentine nivelul productiei de cereale, pentru a evita o criza in aprovizionarea cu alimente, dupa cum relateaza DPA. ”In toata tara (…), primavara aceasta, la fel ca in fiecare primavara, trebuie sa insamantam peste tot – cat mai mult posibil’‘, a subliniat Zelenski intr-un mesaj video. ‘‘Totul depinde de oameni, pentru ca aici este vorba despre viata”, a insistat presedintele ucrainean. Ucraina este adesea considerata unul dintre granarele Europei. Pe plan mondial… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski le-a cerut agricultorilor ucraineni sa faca eforturi pentru a mentine nivelul productiei de cereale, in ciuda dificultaților provocate de invazia rușilor, pentru a evita o criza in aprovizionarea cu alimente pe plan global, relateaza agentia DPA. In cazul Europei, de…

- „In toata tara (...), primavara aceasta, la fel ca in fiecare primavara, trebuie sa insamantam peste tot - cat mai mult posibil”, a subliniat Zelenski intr-un mesaj video.„Totul depinde de oameni, pentru ca aici este vorba despre viata”, a insistat presedintele ucrainean.Ucraina este adesea considerata…

- Comisarul european pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, a atras atentia joi ca pentru Uniunea Europeana va fi dificil sa gaseasca surse alternative pentru aprovizionarea cu cereale si oleaginoase pe care le importa pana in prezent din Ucraina si care sunt folosite in UE in mai multe sectoare agroalimentare,…

- Comisarul european pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, a atras atentia joi, 10 martie, ca pentru Uniunea Europeana va fi dificil sa gaseasca surse alternative pentru aprovizionarea cu cereale si oleaginoase pe care le importa pana in prezent din Ucraina si care sunt folosite in UE in mai multe…

- Comisarul european pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, a atras atentia joi ca pentru Uniunea Europeana va fi dificil sa gaseasca surse alternative pentru aprovizionarea cu cereale si oleaginoase pe care le importa pana in prezent din Ucraina si care sunt folosite in UE in mai multe sectoare agroalimentare,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis, vineri, președintelui rus, Vladimir Putin, sa se așeze la masa negocierilor pentru a pune capat ostilitaților din Ucraina. ”Invazia Ucrainei de catre Rusia nu este doar o invazie, este inceputul unui razboi impotriva Europei. Doua zile la rand,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut joi liderilor europeni sa ajute urgent tara sa care este acum atacata de Rusia, ale carei forte au preluat controlul mai multor parti din sudul tarii, relateaza agentiile EFE si DPA. ''Daca dumneavoastra, stimati lideri europeni, lideri mondiali,…

- Securitatea continentului european este imposibila fara o restabilire a integritatii teritoriale a Ucrainei, avertizeaza joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a carui tara se teme de o invazie a Rusiei, relateaza AFP. „Securitatea globala a Europei este imposibila fara o restaurare…