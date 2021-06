Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații și piste in ancheta privind asasinatul de la Arad. Mașina omului de afaceri Ioan Crișan a explodat acum o saptamana, iar de atunci specialiștii Poliției Romane fac cercetari pentru a stabili cine sunt cei care au comandat crima Exista mai multe piste, iar anchetatorii cred ca cel…

- Apar informatii noi, in fiecare zi, in ancheta privind atenatatul cu bomba de la Arad, in urma caruia omul de afaceri Ioan Crisan si-a pierdut viata. Raportul medico-legal arata ca victima a murit in primele secunde de dupa explozie . In paralel se fac audieri pe banda rulanta, iar anchetatorii fac …

- Au aparut noi detalii in cazul omului de afaceri asasinat cu bomba la Arad. Se pare ca barbatul ar fi avut o amanta. Femeia a recunoscut idila chiar in timpul audierilor, in fața organelor de cercetare penala. Se pare ca este vorba chiar de contabila de la una din firmele acestuia. La momentul actual,…

- S-a finalizat necropsia cadavrului dupa explozia de la Arad, potrivit unor surse din ancheta citate de Mediafax. S-a stabilit ca este vorba cu certitudine de omul de afaceri Ioan Crișan, ADN-ul fiind confirmat. Cauza morții a fost stabilita ca fiind explozia și inhalarea de gaz. Necropsia afaceristului…

- A doua zi de cercetari nu a adus nimic nou cu adevarat in cazul privind decesul omului de afaceri Ioan Crișan, care a murit in mașina care a explodat in parcarea Profi din cartierul Vlaicu. Singura certitudine de pana acum este chiar asta: mașina a explodat in urma detonarii, probabil prin telecomanda,…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmarire penala și criminalistica a preluat ancheta in cazul exploziei mașinii de la Arad, in urma careia a murit omul de afaceri Ioan Crișan. Cercetarile se efectueaza pentru infracțiunea de omor.

- Un cunoscut om de afaceri din Romania a murit dupa ce masina in care se afla a explodat intr-o parcare din Arad. Victima este Ioan Crișan, un barbat de 66 de ani, care avea afaceri in domeniul piscicol. El a urcat in automobil dupa ce si-a baut cafeaua intr-un local.

- Barbatul care a decedat in aceasta dimineața, dupa ce i-a explodat mașina in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crișan, potrivit unor surse din randul anchetatorilor, scrie digi24.ro