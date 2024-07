Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a „defilat” in fața Corvinului Hunedoara, 3-0, campioana adjudecandu-și la pas Supercupa Romaniei, prima din 2013 incoace. Partida a fost marcata și de conflictul dintre Peluza Nord, facțiunea care-i incurajeaza pe roș-albaștri, și Peluza Sud, care și-a facut apariția in Ghencea alaturi de fanii…

- Florin Maxim (43 de ani), antrenorul de la Corvinul Hunedoara, a susținut conferința de presa premergatoare meciului cu FCSB, din Supercupa Romaniei, care se va disputa joi, 4 iulie, de la 20:00. Partida va avea loc pe stadionul Steaua. Florin Maxim este conștient ca echipa lui pleaca cu șansa a doua…

- Florin Maxim (43 de ani) a reușit sa surprinda lumea fotbalului cu metodele de la echipa cu care a caștigat Cupa Romaniei.Antrenorul divizionarei secunde susține ca jucatorii lui sunt monitorizați cu atenție și a dezvaluit ca le-a dat și interzis la alcool.Corvinul Hunedoara a reușit sa caștige Cupa…

- Florin Maxim, antrenorul care a condus-o pe Corvinul Hunedoara spre caștigarea primei Cupe a Romaniei din istoria clubului, susține ca elevii lui au avut sansa de partea lor la executarea loviturilor de departajare. „Am crezut de cand a inceput competitia, pentru ca asta era singurul trofeu pe care…

- Dupa 49 de ani, o echipa din Liga 2 a caștigat Cupa Romaniei. Corvinul Hunedoara a invins pe Oțelul Galați la loviturile de departajare, iar antrenorul Florin Maxim a vorbit despre ce urmeaza pentru echipa care a impresionat in acest sezon.

- Antrenorul echipei Corvinul Hunedoara, Florin Maxim, a afirmat, marti, ca formatia sa este ca o Cenusareasa a fotbalului romanesc, creand emulatie odata cu accederea in finala Cupei Romaniei, pe care o va disputa miercuri, cu Otelul Galati, potrivit Agerpres.

- Florin Maxim, antrenorul de la Corvinul Hunedoara, a vorbit despre parcursul fabulos al echipei lui in Cupa Romaniei Betano. Echipa din Liga 2 a va juca in finala cu Oțelul, miercuri de la 20:30. Corvinul - Oțelul, finala Cupei Romaniei, are loc miercuri, de la 20:30, la Sibiu. Partida va fi liveTEXT…

- Corvinul Hunedoara - Voluntari, prima semifinala din Cupa Romaniei, se joaca astazi, de la 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. In sferturi, Corvinul Hunedoara a invins-o fara drept de apel pe CFR Cluj, scor 4-0Voluntari a trecut la penalty-uri de FCU Craiova.…