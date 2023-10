Stiri pe aceeasi tema

- Farul și U Cluj au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 13 din Superliga. Gica Hagi a fost nemulțumit de mai multe aspecte la final. Lui Gica Hagi nu i-a convenit atitudinea celor de la U Cluj, formația antrenata de Ioan Ovidiu Sabau. „Regele” a taxat și lipsa eficienței echipei sale in ultima treime. …

- Ioan Ovidiu Sabau, tehnicianul Universitații Cluj, s-a declarat mulțumit de nivelul etalat de echipa sa in remiza cu FCSB, 2-2. Antrenorul ardelenilor sublinieaza și importanța pe care Dan Nistor și Alex Chipciu o au in angrenajul echipei. „Am pregatit bine jocul, am avut curaj sa jucam. Am jucat de…

- FCSB primește luni, de la ora 21:00, vizita celor de la Universitatea Cluj, in partida care incheie runda cu numarul 11 din Superliga. Ioan Ovidiu Sabau (55 de ani), tehnicianul Universitații Cluj, e optimist inaintea celui mai așteptat duel al etapei, confruntarea „șepcilor roșii” cu FCSB. Antrenorul…

- Ioan Ovidiu Sabau (55 de ani), tehnicianul Universitații Cluj, e optimist inaintea celui mai așteptat duel al etapei, confruntarea „șepcilor roșii” cu FCSB. Antrenorul ardelenilor spera ca elevii sai pot profita de slabiciunile pe care le-a identificat in jocul liderului din Superliga. FCSB primește…

- CSA Steaua a pierdut categoric in primul meci din Cupa Romaniei, 1-3 cu U Cluj, chiar pe Ghencea. Cu toate acestea, Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul ardelenilor, nu a fost mulțumit de jucatorii sai. In ciuda victoriei Sabau și-a certat jucatorii dupa meci pentru modul in care au gestionat finalul de partida,…

- Ioan Ovidiu Sabau (55 de ani), noul antrenor al lui U Cluj, a fost mulțumit de prestația elevilor lui din remiza cu Hermannstadt, scor 2-2. Ioan Ovidiu Sabau a revenit cu un rezultat pozitiv pe banca Universitații Cluj, dar cere intariri pentru a-și putea indeplini obiectivele. Ioan Ovidiu Sabau,…

- Conducerea „șepcilor roșii” l-a convins pe Ioan Ovidiu Sabau (55 de ani) sa revina pe banca tehnica! Amintim ca, Neluțu Sabau a incheiat pe locul 10 cu „U” Cluj sezonul trecut și va incepe al 4-lea mandat ca antrenor al Universitații Cluj.„Clubul nostru a ajuns la un acord cu Ioan Ovidiu Sabau, care…

- Gica Hagi a aparut cu un zambet larg pe fața dupa calificarea in turul 3 preliminar al Conference League. „Regele” le-a mulțumit armenilor de la Urartu pentru modul in care au tratat delegația constanțeana. Farul a invins-o și la retur pe Urartu, scor 3-2, in manșa retur a turului doi preliminar din…