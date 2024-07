Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan este o mama drept de luat exemplu. Se implica constant in creșterea fiicelor sale și nu se abate niciodata de la regulile pe care le-a impus de la inceaut! Iata ce nu au voie sa dețina fetițele Andreei Balan și ce ale reguli trebuie sa respecte!

- In presa s-a vorbit despre salariile mari pe care le-ar incasa jucatorii Universitații Cluj, insa Chipciu și Nistor au transmis ca nici vorba de așa ceva. Președintele lui "U" Cluj a lamurit situația cu bugetul clubului și salariile.

- Vadim Rața (31 de ani) este dorit de Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul Universitații Cluj, in tabara „șepcilor roșii”. Sabau vrea sa iși intareasca echipa pentru sezonul urmator, in care are obiectiv sa se califice in play-off. „Moțul” incearca sa profite de situația de la FC Voluntari, echipa retrograda…

- Ioan Ovidiu Sabau (56 ani), antrenorul Universitații Cluj, a susținut o conferința de presa premergatoare barajului de Conference League cu Universitatea Craiova. „Moțul” l-a sfatuit pe Daniel Popa in ceea ce privește viitoarea sa aventura in angrenajul celor de la FCSB. Daniel Popa (28 ani) a semnat…

- Oțelul Galați - U Cluj 0-2. Ioan Ovidiu Sabau (56 de ani) a oferit prima reacție dupa succesul echipei sale. „Studenții” trebuie sa treaca de Universitatea Craiova pentru a ajunge in preliminariile Conference League. Sabau a explicat faptul ca a purtat o discuție mai dura cu jucatorii la pauza meciului,…

- Ioan Ovidiu Sabau (56 ani) a prefațat duelul cu Oțelul Galați, barajul pentru Conference League, facand și unele clarificari privind interesul jucatorii „studenților”, in special cel al FCSB-ului pentru Alex Chipciu. „Moțul” a subliniat faptul ca un loc de cupa europeana reprezinta un obiectiv important…

- „U” Cluj - Poli Iași, partida din runda 6 a play-out-ului, s-a terminat cu victoria „șepcilor roșii”, scor 1-0. Soarta celor trei puncte a fost decisa in minutul 53, cand atacantul Daniel Popa a semnat singura reușita a partidei.„Moțul” a subliniat, la finalul partidei, ca echipa sa a suferit, in ultima…

- Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul Universitații Cluj, rasufla ușurat dupa ce „șepcile roșii” au obținut prima victorie dupa 4 etape in play-out, pe teren propriu, cu Politehnica Iași, scor 1-0. „Moțul” a subliniat, la finalul partidei, ca echipa sa a suferit, in ultima vreme, din cauza programului incarcat.…