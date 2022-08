Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a invins-o pe FC Argeș, scor 2-1, și urca provizoriu pe primul loc in Liga 1. Alexandru Ișfan (22 de ani) este rabdator in privința unui viitor transfer. Alexandru Ișfan, cel mai curtat fotbalist din Liga 1 in acest moment, a avut o prestație reușita contra Rapidului. Intrebat daca se gandește…

- CFR Cluj - Rapid 1-0, in prima etapa a sezonului de Liga 1. Gica Popescu, fostul mare internațional roman, a fost deranjat de declarațiile lui Mutu de la finalul partidei. Oficialul celor de la Farul le ia apararea tinerilor, dupa ce antrenorul Rapidului a declarat ca a avut doar jucatori neexperimentați…

- Se anunța cea mai aprinsa batalie pentru primele 6 locuri. Fanii din Giulești și banii lui Șucu sunt argumentele Rapidului, in vreme ce atuurile lui Sepsi sunt antrenorul și stabilitatea clubului. Dintre echipele care au fost sezonul trecut in play-off, FC Argeș și Voluntari par in pierdere de vitez,…

- Eveniment de gala in aceasta seara pe Arena Nicolae Dobrin din Pitești. Dupa un sezon fantastic in care baieții lui Andrei Prepelița au evoluat in play-off-ul Ligii 1, dar și in semifinalele Cupei Romaniei, FC Argeș are obiective importante și in acest sezon. ...

- Interdiacția lui Adrian Mititelu Jr. pe stadioane ramane valida, dupa ce contestația acestuia a fost respinsa de Tribunalul Pitești. In noiembrie, la finalul meciului dintre Rapid și FCU Craiova, scor 0-0, jucat la Mioveni, o sticla de apa a zburat dinspre zona oficialilor de la Tribuna I a „Orașenescului”…

- Dupa doua sezoane in care n-a prins decat patru meciuri in total, Ionuț Radu (25 de ani) s-a saturat sa aștepte mereu o accidentare a lui Handanovici. Portarul roman, ales fotbalistul anului in 2019 in ancheta GSP, vrea sa joace și va pleca de la Inter in aceasta vara, tot sub forma de imprumut. A oferit…

- Universitatea Craiova s-a impus categoric, scor 4-1, vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața Farului Constanța. La finalul intalnirii, jucatorii Universitații Craiova, Ștefan Baiaram și Bogdan Vatajelu, s-au aratat bucuroși pentru succesul cu „marinarii“. Ei considera ca aceasta victorie…

- Gica Popescu, presedintele clubului de pe litoral, a mentionat ca decizia va fi contestata la Tribunalul de Arbitraj de la Lausanne.Administratia de Licentiere a Federatiei Romane de Fotbal nu i a acordat Farului Constanta licenta UEFA, necesara pentru a putea evolua in editia 2022 2023 a cupelor europene.Motivul…