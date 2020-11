Stiri pe aceeasi tema

- Cate voturi a luat Kanye West la alegerile prezidențiale! Kanye West a candidat anul acesta la Președenția Americii. A trebuit sa-și admita insa infrangerea. Asta din cauza ca nu a obținut destul sprijin in cele 12 state in care numele sau se regasea pe buletinul de vot. KANYE 2024 pic.twitter.com/Zm2pKcn12t…

- Candidatura lui Kanye West la alegerile prezidentiale din acest an a fost o surpriza si a starnit zambete, dar rapperul insista si se gandeste la o noua candidatura in 2024, dupa ce marti a strans aproape 60.000 de voturi, potrivit AFP.Intr-o serie de mesaje pe Twitter, West s-a filmat in…

- Donald Trump și Joe Biden nu sunt singurii candidați la alegerile prezidențiale din SUA, printre cei care au intrat in competiție fiind și cunoscutul cantareț de muzica rap, Kanye West. Deși și-a lansat campania in iulie, acesta nu a reușit sa iși inscrie candidatura in toate statele americane, scrie…

- CHIȘINAU, 9 oct - Sputnik. Igor dodon admite ca alegerile prezidențiale din 1 noiembrie ar putea fi amanate din cauza situației complicate de raspandirea coronavirusului. El a spus ca acest lucru poate sa-l decida Parlamentului și se va intampla daca forul legislativ va institui situație excepționala…

- Alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 nu pot fi fraudate, așa cum susține Maia Sandu și PAS. Acesta este un Joc pentru a-și justifica pierderea. De aceasta parere este candidatul PLDM la prezidențiale, Tudor Deliu. “Nu accept ceea ce se face acum referitor la strigatele ca alegerile deja sint…

- Zilele trecute experții politici au facut pronosticuri cu privire la prezența alegatorilor la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Au rasunat chiar presupuneri, ca din cauza absenteismului aceste alegeri ar putea fi declarate invalide. Istoria RM independente cunoaște asemenea cazuri. Ce-i drept,…

- Meghan Markle se pare ca asta și-a dorit, libertate și acum, dupa ce nici ea și nici soțul ei nu mai fac parte din familia regala britanica, profita din plin de acest lucru pentru a se face auzita.

- Candidata opoziției la alegerile prezidențiale din Republica Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat, luni, ca este pregatita sa conduca țara. De asemenea, aceasta a solicitat crearea unui cadru legal...