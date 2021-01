Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formației Sepsi Sf. Gheorghe , Leo Grozavu, a susținut sambata o conferința de presa in care a facut bilanțul pregatirii din perioada premergatoare returului Ligii 1. „E mult spus cantonament ce am facut noi, pentru ca perioada a fost foarte scurta. Mai ales ca de la primul joc amical și…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Corneliu Papura, a prefațat astazi partida cu Sepsi Sf. Gheorghe, programata marți, de la ora 19.45, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din etapa 16 a Ligii 1. Tehnicianul oltean a fost destul de scump la vorba și de aceasta data. El este de parere ca Știința…

- CS Universitatea Craiova are probleme cu Covid-19. Doi fotbaliști de la prima echipa sunt pozitivi și vor rata meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe. CS Universitatea Craiova - Sepsi se joaca marți, de la ora 19:45. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport…

- Universitatea Craiova a inregistrat o victorie, scor 3-0, și o remiza, scor 1-1, in partidele amicale susținute marți, la Buftea, in fața Chindiei Targoviște, echipa care s-a impus insa in „oficialul“ din turul campionatului, 1-0, in Banie. Antrenorul gruparii alb-albastre, Corneliu Papura, a afirmat…

- Vicecampioana Romaniei, Universitatea Craiova , se intoarce la treaba de astazi. Alb-albaștrii se vor reuni la ora 14.00, in cantonamentul din Lunca Jiului. Sub comanda lui Corneliu Papura vor efectua și prima ședința de pregatire din 2021, an in care și-au propus caștigarea titlului. De menționat faptul…

- min. 58: GOOOOOL Craiovaaa!! Mihai Balașa a transformat fara emoții lovitura de la unsprezece metri, iar scorul capata proporții. min. 57: Una buna, alta rea. Voican a faultat clar in careu, iar Craiova are penalti! min. 55: Voican are o parada de efect in fața lui Cicaldau, iar scorul ramane neschimbat.…